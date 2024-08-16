نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستريونايتد مع نظيره فولهام اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الأولى وافتتاح الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة مانشستريونايتد وفولهام مساء الجمعة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

