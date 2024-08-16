نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-8-2024 في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الجمعة 16-8-2024 مجموعة من المباريات وهي التي تقام في مختلف المسابقات حول العالم

ويتصدر جدول مباريات اليوم مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في إفتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد 2024-2025، فيما يلعب باريس سان جيرمان مع لوهافر في الدوري الفرنسي.

ويوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الجمعة في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-8-2024 في جميع البطولات

ويأتي جدول مباريات اليوم وفق ما يلي:-

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد X فولهام – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X ديبورتيفو ألافيس – 8 مساء - beIN Sports HD 3

لاس بالماس X إشبيلية – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوهافر X باريس سان جيرمان – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X جالاتا سراي – 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة X الإسماعيلي – 9 مساء – ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس ألمانيا