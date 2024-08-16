نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع نظيره فولهام مساء اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي 2025.

ويحتضن ملعب "أولد ترافورد"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وفولهام اليوم الجمعة، وذلك في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.