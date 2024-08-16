نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك استعداداته؛ لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني 2025 في موسمه الجديد.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة فالنسيا وبرشلونة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024-2025، يوم السبت المقبل الموافق 17 أغسطس 2024، على ملعب ميستايا.

وستنطلق صافرة أحداث مباراة برشلونة مع نظيره فالنسيا، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، والساعة الحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.