عاجل.. قرار جديد من الزمالك بشأن محمد عواد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع من داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي قد جددت اتصالاتها مع الحارس محمد عواد لحسم مسألة تجديد عقده.

قرار جديد من الزمالك بشأن محمد عواد

وينتهي عقد محمد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، مما يتيح له الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر في الوقت الحالي دون الرجوع إلى إدارة الزمالك.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد منح عواد مهلة للرد على العرض المقدم له لتجديد عقده. وأكد أن الساعات الأخيرة شهدت استئناف المفاوضات بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد.

وأضاف أن الزمالك عرض على عواد راتبًا سنويًا قدره 11 مليون جنيه، إلا أن الحارس طالب بمهلة إضافية للرد، بعد أن كان قد طلب سابقًا 15 مليون جنيه في الموسم الواحد كشرط للاستمرار مع الفريق.

واختتم حديثه بأن عواد أبدى رغبته في البقاء مع الزمالك، مما دفع مسؤولي النادي إلى التفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق نهائي حول تمديد عقده، خاصة بعد استئناف المفاوضات.