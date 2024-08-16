نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض رسمي مفاجئ للتعاقد مع نجم الزمالك هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي إسلام صادق، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تلقي عرضًا عربيًا بمبلغ مالي كبير للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى أحمد سيد زيزو العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد مستواه رائع مع المنتخب في أولمبياد باريس 2024.

تصريحات الإعلامي إسلام صادق

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: ما علمته أن هناك نادي عربي كبير اتحفظ على ذكر اسمه قدم عرضًا ماليًا ضخمًا للتعاقد مع أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك في حال عدم تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأضاف: زيزو لم يبدي موافقة أو رفض للعرض المالي الكبير من أحد الأندية العربية في انتظار موقفه مع نادي الزمالك وتجديد عقده بشكل رسمي.