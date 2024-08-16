عاجل.. كولر يرفض رحيل 5 لاعبين عن الأهلي في الصيف

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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم رهيب 5 لاعبين عن المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كولر يرفض رحيل 5 لاعبين

وأكد الإعلامي وليد الحديدي، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لا يمانع فكرة بقاء بيرسي تاو، ولم يستبعده من الحسابات الفنية، مشيرا إلى أن هناك مكالمة جمعت كولر مع اللاعب الجنوب افريقي وطالبه بضرورة تجهيز نفسه استعدادا للموسم الجديد.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كولر استبعد تاو من المباريات الأخيرة لإنه لم يكن جاهز فنيا، والفريق يضم عناصر جيدة، ولم يكن يعتمد على اللاعب الجنوب افريقي لإنه لم يكن جاهز بدنيا، وبالتالي سيبقى اللاعب بنسبة كبيرة في الأهلي".

وأضاف: "إدارة الكرة متواصلة بصفة دائمة مع مارسيل كولر بشأن العروض الخارجية، ومتمسك بخمس لاعبين وهم وسام أبوعلي وإمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية وأكرم توفيق، بخلاف الخماسي فأن أي لاعب ممكن مناقشة أي شئ بالنسبة له".