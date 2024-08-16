نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق إيبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر يلتقي فريق ليفربول مع نظيره إيبسويتش تاون، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عند الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثالثة والنصف ظهرا بتوقيت أبو ظبي.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز في مباراته الأولى أمام إيبسويتش تاون، أملا في المنافسة من البداية على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون عبر قناة beIN Sports 1HD