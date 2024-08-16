نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد في الجولة الأولى من دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الخلود وذلك في افتتاحية الجولة الأولى من الدوري السعودي "دوري روشن".

ويفتتح العميد مشواره أمام النادي الصاعد حديثا لدوري المحترفين في مواجهة قوية ومنتظرة

وسبق للفريقين المواجهة في دور 32 من بطولة كأس الملك والذي شهدت تفوق العميد بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

موعد مباراة الاتحاد أمام الخلود في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة وعشر دقائق مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية في ملعب الملك عبد الله ببريدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد أمام الخلود في الدوري السعودي

تنقل المواجهة عبر مجموعة القنوات السعودية الناقل الحصري والرسمي للمسابقة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.