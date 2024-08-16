موعد مواجهة سموحة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق سموحة لمواجهة نظيره الإسماعيلي في لقاء الجولة الـ 34 والأخيرة في دوري نايل المصري، مساء الجمعة.

موعد مباراة سموحة ضد الإسماعيلي

تنطلق مباراة سموحة ضد الإسماعيلي في دوري نايل، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل فريق سموحة اللقاء أمام نادي سيراميكا كليوباتر، محتلًا المركز السادس برصيد 51 نقطة، جمعها من 33 مباراة، نجح في الفوز بـ14 لقاء وتعادل في 9 لقاءات وتلقى 10 هزائم.

بينما يحتل فريق الاسماعيلى، المركز 14 في جدول الدورى، برصيد 32 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 لقاءات وتلقى الهزيمة في 14 لقاء.