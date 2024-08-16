خاص- عقبة جديدة تواجه الأهلي في التعاقد مع "أشرف داري"

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أحمد جودة - القاهرة -



دخل مسؤولي النادي الأهلي، في مفاوضات جديدة مع المدافع المغربي أشرف داري، نجم نادي ستاد بربست الفرنسي، لتدعيم خط دفاع القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتأتي رغبة الأهلي في التعاقد مع أشرف داري، بسبب رحيل المدافع الدولي محمد عبد المنعم، إلى فريق نيس الفرنسي في الميركاتو الصيفي الجاري.

- عقبة جديدة تواجه الأهلي في صفقة داري

وتواصل مسؤولي القلعة الحمراء مع وكيل الدولي أشرف داري، مدافع نادي بريست، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم خط الدفاع.

وكانت إدارة النادي الفرنسي، لا تمانع في رحيل المدافع المغربي ولكن بشرط الرحيل نهائيا وليس على سبيل الإعارة، وبمقابل مادي ضخم خاصة وأن الفريق الفريق تعاقد معه بمبلغ مرتفع.

وذكر مصدر خاص للفجر الرياضي، أن رغم انفتاح اللاعب على خوض تجربة جديدة في الفترة القادمة بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر مع فريقه.

وتابع:" اللاعب يضع أولويته الأولى هي البقاء داخل أوروبا بشكل كبير".