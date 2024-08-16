بايرن ميونخ يخطط للتخلص من هذا الثنائي قبل نهاية الميركاتو

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي بايرن ميونخ، للتخلص من اثنين من لاعبيه قبل نهاية فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

بايرن ميونخ يريد رحيل جوريتزكا وكومان

ذكر الصحفي فلوريان بليتنبيرج التابع لشبكة “سكاي سبورتس”، إن ليون جوريتزكا وكينجسلي كومان مرشحان لمغادرة بايرن ميونخ حتى 30 أغسطس.

وأوضح بليتتبيرج إن بايرن ميونخ يريد بيع جوريتزكا هذا الصيف، ولكن اللاعب يرغب في البقاء، ولذلك فالخيار الوحيد حاليًا بالنسبة له الاستمرار حتى الشتاء.

وأضاف، إن جوريتزكا يعتزم البقاء في بايرن ميونخ، ويأمل في الحصول على فرصة، وإذا تبين له أن ذلك لن يحدث، فسيبحث بجدية خيار الرحيل في يناير المقبل.

ولا يخطط جوريتزكا، للرحيل عن بايرن ميونخ ولا توجد أي محادثات مع أندية أخرى وتم التأكيد من محيطه الشخصي على استمراره حتى الآن رفقة البافاري.