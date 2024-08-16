الرياضة

نجم روما على أعتاب الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -  
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإنجليزي تامي أبراهام نجم روما الإيطالي سوف ينضم إلى أحد أندية الدوري السعودي في فترة الميركاتو الصيفي.


وأفادت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية بأن أبراهام سينضم إلى الدوري السعودي مقابل 25 مليون يورو على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح أي نادي سينضم إلى صفوفه.


وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن أبراهام لا يعتبر جزءًا من خطط دانييلي دي روسي المدير الفني لروما في الموسم الجديد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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