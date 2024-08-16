نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم روما على أعتاب الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإنجليزي تامي أبراهام نجم روما الإيطالي سوف ينضم إلى أحد أندية الدوري السعودي في فترة الميركاتو الصيفي.



وأفادت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية بأن أبراهام سينضم إلى الدوري السعودي مقابل 25 مليون يورو على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح أي نادي سينضم إلى صفوفه.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن أبراهام لا يعتبر جزءًا من خطط دانييلي دي روسي المدير الفني لروما في الموسم الجديد.