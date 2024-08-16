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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2024-2025، ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم بعد طول انتظار عودة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم والتي تبدأ بمواجهة قوية تجمع بين مانشستر يونايتد وفولهام.

مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024

ويستضيف ملعب أولد ترافورد أو "مسرح الأحلام" كما يُعرف أولى مواجهات الشياطين الحمر، ويأمل مشجعوا مان يونايتد في استعادة الأمجاد بعد سنوات عجاف، لم يستطع الفريق فيها مجاراة كبار البريميرليغ.

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وكان يونايتد قد خسر مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية التي تعد بمثابة افتتاح للموسم الكروي الإنجليزي، بركلات الترجيح أمام غريمه مانشستر سيتي. بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته في السطور التالية عن أبرز المعلومات المتعلقة بلقاء مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز من القنوات للمعلق وأكثر من ذلك

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025

وحافظت شبكة قنوات بي إن سبورتس على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ومنها مباراة مانشستر يونايتد وفولهام، وأعلنت الشبكة بث اللقاء عبر قناتها beIN SPORTS 1.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025

ولمتابعة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، هناك وسيلتين مدفوعتين لتحقيق ذلك، والوسية الأولى هي خدمة "بي إن كونكت" للمشتركين سلفًا في إحدى باقات بي إن، أو عبر الاشتراك في تطبيق "تود".

معلق مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025

كما أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن اختيار المعلق الرياضي خليل البلوشي، التعليق على مجريات لقاء مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس/آب 2024 على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.