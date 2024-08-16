نجم برشلونة يرغب في الانتقال إلى مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل ماركوس ألونسو ظهير أيسر برشلونة السابق، دائرة الترشيحات لتدعيم صفوف مانشستر يونايتد وذلك في الفترة الصيفية الحالية.

ماركوس ألونسو يرغب في الذهاب إلى مانشستر يونايتد

ذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، إن أولوية مانشستر يونايتد هي تعزيز مركز خط الوسط ولم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص وضع الظهير الأيسر.

وأشار رومانو، إلى أنه تم عرض خدمات ماركوس ألونسو لاعب برشلونة برشلونة، وسيرجيو ريجيلون وماريو هيرموسو ثنائي أتلتيكو مدريد على مانشستر يونايتد.

وأضاف المصدر ذاته، أن ماركوس ألونسو يرغب بقوة في القدوم إلى مانشستر يونايتد.

وسبق لماركوس ألونسو، اللعب في صفوف ريال مدريد كاستيا وبولتون وفيورنتينا وسندرلاند وتشيلسي، وأخيرًا برشلونة.

وانضم ماركوس ألونسو، إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من تشيلسي وقد خاض معه 45 مباراة بكل البطولات وسجل 3 أهداف.

وغادر ألونسو، صفوف برشلونة في الصيف الحالي بعد نهاية عقده، ليصبح لاعبًا حرًا ومتاحًا للتوقيع لأي نادٍ بشكل مجانٍ.