نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عمر جمال المدير الفني لفريق الإسماعيلي للشباب والذي سيقود لقاء اليوم أمام سموحه، بسبب سفر إيهاب جلال والفريق الأول إلى السعودية لخوض مباراة ودية على هامش احتفالية الدراويش بالمأوية، وتقام مباراة الإسماعيلي وسموحة اليوم، في ختام منافسات الموسم الحالي بالدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة سموحة

وجاء تشكيل الإسماعيلي الذي سيخوض المواجهة الختامية على النحو الآتي:

كمال السيد.. لحراسة المرمى.

خط الدفاع.. محمد ايهاب وعماد حمدي وعبد الله حسني وحماده صلاح.

خط الوسط.. محمد بيومي وعبد الرحمن الدح وعبد الرحمن كتكوت وعلي الملواني.

لاعبي الهجوم.. خالد النبريصي وعمرو السعيد.

بينما يجلس على دكة بدلاء الإسماعيلي أمام سموحة كل من: محمد فوزي، عبد الله السعيد، محمد وجدي، محمود أوتاكا، نادر علاء، أحمد وجيه، عبد الله حسن، بشار أشرف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة التي تجمع بين فريقي الإسماعيلي وسموحة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.