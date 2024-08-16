نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الموت يفجع محمود طاهر رئيس الأهلي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي مساء اليوم الجمعة، حسن نجل محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق.

وفاة نجل محمود طاهر

فارق نجل محمود طاهر، الحياة داخل منزله بأحد الكمبوندات السكنية في القاهرة الجديدة، وتم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.

وذكرت تقارير أنه تم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة عقب وفاة نجل محمود طاهر، وجاري استكمال الإجراءات المختلفة للدفن.

يشار إلى إن محمود طاهر قد تولى رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة من 2014 حتى 2017.