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أحمد جودة - القاهرة - تقدم بوابة دوت الخليج الإلكتترونية، بث مباشر لمباراة لوهافر وباريس سان جيرمان في بداية الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم على ملعب إستاد أوسيان.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر.. ويعتبر باريس سان جيرمان البطل بـ12 لقبا ويأتي بعده فريق سانت إتيان بـ10 ألقاب ومارسيليا 9 ألقاب.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي.. ويلعب باريس اليوم دون النجم كليان مبابي الذي إنضم إلى ريال مدريد الإسباني وفاز مع الملكي بأول ألقابه كأس السوبر الأوروبي على حساب أتلانتا الإيطالي بهدفين دون رد.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي.. ويسيطر الفريق الباريسي على الدوري الفرنسي في هذه الآونة غير أن ممكن أن يظهر فريق يخطف الدوري مثل ما فعل ليل الفرنسي الموسم قبل الماضي.