نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد لوهافر في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي لوهافر اليوم في الدوري الفرنسي.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع لوهافر في الدوري الفرنسي من الجولة الأولى مساء اليوم الجمعة والموافق السادس عشر من أغسطس الجاري.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر

وتنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد لوهافر

في حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: زاغي، بيرالدو، باشو، أشرف حكيمي.

خط الوسط:- إيمري، فيتينيا، لي كانغ.

خط الهجوم:- مباي، راموس، أسينسيو.