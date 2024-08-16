نجم ليفربول عن صلاح: لا يمكن استبعاده حتى في موسمه السيء

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإنجليزي هارفي إليوت نجم ليفربول، عن زميله المصري محمد صلاح ودوره في صفوف “الريدز” بالموسم المقبل.

إليوت: صلاح سيظل عظيمًا وما حققه مع ليفربول مُذهل

قال إليوت في حديثه عبر منصة “Optus Sport”: “صلاح سيظل عظيمًا دائمًا، الأشياء التي حققها لهذا النادي كانت مذهلة وصراحةً بدونه لم نكن لننتصر مرات عديدة”.

تابع إليوت: “يمكن للأشخاص أن يقولوا ما يريدون عنه في العامين الماضيين لكن الأرقام التي وضعها حتى في 'موسمه السيء' تؤكد أنه لا يمكنك استبعاده أبدًا”.

وتأكد استمرار محمد صلاح، بين صفوف ليفربول للموسم المقبل وذلك بعدما ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي.

ويرتبط محمد صلاح، بعقدٍ ساري مع ليفربول الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري 2024-25.