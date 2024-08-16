نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يطيح بلاعب مانشستر يونايتد من حساباته وسط اهتمام باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غاب جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، عن قائمة فريقه في مباراة اليوم ضد فولهام بافتتاح منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سانشو قد يغادر مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة للميركاتو

يحيط الغموض بمستقبل جادون سانشو مع مانشستر يونايتد، في ظل توتر علاقته بالمدير الفني الهولندي إيريك تين هاج.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن مستقبل جادون سانشو لا يزال مفتوحًا على خيار الرحيل ومن الممكن أن يتم حسم أمره قبل غلق نافذة سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار رومانو إلى أن مسؤولي باريس سان جيرمان تحدثوا مع ممثلي سانشو في يوليو الماضي، ولكن الأمر لم يرتقي للطابع الرسمي.