نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يعلن جوائز كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025 بمشاركة الزمالك والمصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الجوائز المالية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم القادم 2024-2025.

ويشارك فريق الزمالك في هذه النسخة الجديدة من البطولة بعد تتويجه بلقب الموسم الماضي 2023-2024، حيث حقق البطولة بتغلبه على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون مقابل.

ومن المقرر أن يشارك أيضًا فريق المصري البورسعيدي في البطولة بجانب الزمالك، وذلك بناءً على ترتيبه في الدوري المصري.

وفي خطوة جديدة، قرر الاتحاد الإفريقي بقيادة باتريس موتسيبي تقديم دعم مالي بقيمة 50 ألف دولار للفرق المشاركة في الدور التمهيدي. وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها "كاف" مساعدة مالية للأندية في هذا الدور، حيث كانت الأندية في السابق مضطرة للوصول إلى دور المجموعات للحصول على جزء من الجوائز المالية.

وسينطلق الدور التمهيدي الأول بمباريات الذهاب المقررة بين 16 و18 أغسطس، تليها مباريات الإياب من 23 إلى 25 أغسطس 2024. أما الدور التمهيدي الثاني فسيُقام في شهر سبتمبر لتحديد الفرق المتأهلة لدور المجموعات.

الجوائز المالية لكأس الكونفدرالية الإفريقية