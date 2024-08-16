نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد علي بن رمضان يرفض الانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر تقرير تونسي، مفاجأة حول صفقة انتقال محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري إلى الأهلي المصري.

تقرير تونسي: بن رمضان يرفض عرضًا من الأهلي

كانت تقارير صحفية في الساعات الماضية، قد أكدت توصل الأهلي لاتفاق مع نظيره فرينكفاروزي على ضم محمد علي بن رمضان، هذا الصيف.

وكشف موقع “فوت 24” التونسي، أن محمد علي بن رمضان رفض عرضًا من الأهلي المصري.

وأشار الموقع التونسي إلى أن الأهلي تقدن بعرض رسمي لضم بن رمضان هذا الصيف، وتم التوصل لاتفاق مع النادي المجري ولكن اللاعب قرر الرفض.

وذكر الموقع أن محمد علي بن رمضان يستعد حاليًا مع فريقه لخوض ديربي الدوري المجري، غدًا السبت.