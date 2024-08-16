نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدحيل يدك شباك الريان برباعية ويغرد في صدارة دوري نجوم أوريدو "القطري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول بنادي الدحيل الرياضي فوزا كبيرا على حساب نظيره بنادي الريان برباعية دون رد ضمن مباريات دوري نجوم أوريدو "قطر" في المباراة التي أقيمت بإستاد خليفة الدولي.

الدحيل يكتسح الريان برباعية

الهدف الأول لفريق الدحيل أحرزه المحترف إدميلسون جونيور عند الدقيقة 19 ثم أضاف زميله قائد الفريق المعز علي ثاني الأهداف مع بداية الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

أندري أمارو لاعب الريان زاد من معاناة فريقه بإحرازه الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 65 قبل أن يختتم المعز علي رباعية الدحيل بهدف شخصي ثاني عند الدقيقة 77 من زمن اللقاء لينتهي اللقاء بفوز الدحيل بأربعة أهداف دون مقابل.

الفوز رفع رصيد الدحيل للنقطة 6 وبالعلامة الكاملة ليحافظ على صدارة دوري نجوم أوريدو منفردا بينما توقف رصيد الريان عند 3 نقاط ليتراجع إلى المركز الرابع في إنتظار بقية مباريات الجولة الثانية.

وعلى جناب أخر تعرض الشمال لهزيمته الأولى عندما خسر أمام منافسه أم صلال بنتيجة 2-3 في مباراة مثيرة حتى دقائقها الأخيرة.

أحرز أهداف أم صلال فكتور لكحل "هدفين" عند الدقيقتين 7، 27 وأنتونيو مانسي عند الدقيقة 46 بينما سجل ثنائية الشمال الهداف الجزائري بغداد بونجاح عند الدقيقتين 81، 97.

بتلك النتيجة توقف رصيد الشمال عند 3 نقاط بالمركز الثاني بينما رفع أم صلال رصيده للنقطة الثالثة متساويا مع الشمال بالمركز الثالث بفارق الأهداف.