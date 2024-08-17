نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على فولهام.. مانشستر يونايتد يعزز رقمه القياسي في افتتاحية البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد من تحقيق فوزًا هامًا على نادي فولهام بهدف واحد مقابل لا شيء الجمعة في افتتاح مباريات الدوري الانجليزي الممتاز 2024-2025 وهي المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد يعزز رقمه القياسي في افتتاحية البريميرليج

وتمكن المانيو من الفوز بفضل هدف المهاجم الهولندي الجديد جوشوا زيركزي وهو الذي سجله في الدقيقة السابعة والثمانين من أحداث المواجهة.

وعزز رجال اريك تين هاج من الرقم القياسي الذي تمثل في كونه أكثر الأندية تحقيقًا للأنتصارات في مباريات الجولة الافتتاحية في تاريخ البريميرليج.

وقالت شبكة سكواكا للاحصائيات عبر حسابها على موقع X أن المانيو وصل للأنتصار رقم 22 بفارق فوزين عن الوصيف فريق نادي تشيلسي.

ويأتي في المركز الثالث بقائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في افتتاحية مباريات البريميرليج فريق نادي ارسنال مناصفًة مع ليفربول برصيد 18 انتصارًا لكلًا منهما ثم المان سيتي بـ15 فوزًا.

وقالت الشبكة ايضًا أن زيركزي بات اللاعب الهولندي الرابع الذي ينجح في التسجيل خلال ظهوره الأول بقميص المانيو بعد فان نيستلروي وألكسندر بوتنر ودوني فان دي بيك واللاعب رقم 15 الذي يسجل بقميص فريقه في الظهور الأول بالبريميرليج.