نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جالطة سراي يهزم قونيا سبور بالدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز جالطة سراي على مضيفه قونيا سبور (2-1) اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري التركي لكرة القدم.

جالطة سراي يهزم قونيا سبور بالدوري التركي

تقدم جالطة سراي في الدقيقة (41) عن طريق كريم أكتور أوغلو، قبل أن يدرك قونيا سبور التعادل عبر أوجلكان أولجن في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة (59) سجل باريش يلماز الهدف الثاني لجالطة سراي.

كان جالطة سراي بدأ مشواره في المسابقة بالفوز على هاتاي سبور (2-1) في الجولة الأولى، والتي أقيمت الأسبوع الماضي.