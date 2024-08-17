نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا أمام نظيره فولهام بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب "أولد ترافورد" في أولى جولات الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

سجل أليخاندرو جارناتشو أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 87، بعد عرضية من جوشوا زيركزي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها جارناتشو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى فولهام.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بعد الفوز أمام فولهام

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون يوم السبت المقبل 24-8-2024 على ملعب "أميكس ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.