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أحمد جودة - القاهرة - فاز بورتو على مضيفه سانتا كلارا 2-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

الدوري البرتغالي.. بورتو يتصدر مؤقتًا

تقدم إيفان خايمي لبورتو في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله جالينو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من ضربة جزاء

ورفع بورتو رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر ترتيب المسابقة، في انتظار باقي نتائج الجولة الثانية.

وعلى الجانب الآخر، تلقى سانتا كلارا هزيمته الأولى في الموسم، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.