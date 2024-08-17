نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. شاكيري يعود لنادي طفولته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بازل السويسري، اليوم الجمعة، رسميًا عوده لاعبه شيردان شاكيري إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.

شاكيري يعود لنادي طفولته

كان شاكيري فسخ تعاقده مع شيكاغو فاير الأمريكي بالتراضي، وانضم إلى بازل بعقد يمتد لثلاث أعوام.

اللاعب البالغ 32 عامًا يعد من ناشئي بازل ورحل عن الفريق في 2012 لينتقل إلى بايرن ميونيخ.

ومن بايرن انتقل شاكيري إلى إنتر ميلان ثم ستوك سيتي وليفربول وليون وأخيرًا شيكاغو فاير.

وقال شاكيري لموقع بازل الرسمي: "أشعر بالفخر للعودة إلى لفريقي مجددًا، لدي تواصل عميق مع النادي والمنطقة منذ أن كنت طفلًا".

واختتم: "كمشجع وكلاعب أكملت تدريب كرة القدم في بازل، ومن هنا بدأت مسيرتي الدولية، الآن أريد أن أهاجم مع الفريق مجددًا، ولا أطيق الانتظار لرؤية الجماهير مرة أخرى".

ولعب شاكيري مع بازل 130 مباراة سجل خلالهم 23 هدفًا، وصنع 23 آخرين.