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أحمد جودة - القاهرة - أكد مهاجم فريق الهلال السعودي، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، أن مواجهة النصر غدًا السبت في نهائي كأس السوبر السعودي ستكون قوية، وذلك بالنظر للمباريات التي جمعت الفريقين الموسم الماضي.

ميتروفيتش: التسجيل في مرمى النصر من أولوياتي

أضاف ميتروفيتش في المؤتمر الصحافي الخاص بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي: "استعداد فريقه للمباراة لم يختلف عن أي مباراة أخرى"، لافتًا إلى أن اللاعبين يركزون في الأساس على أنفسهم وتنفيذ تعليمات المدرب.

ولفت ميتروفيتش إلى أنه يأمل في التسجيل من أجل قيادة فريقه لتحقيق اللقب، لكنه أشار إلى أن الأهم بالنسبة له إسعاد الجماهير والفوز سواء سجل أو لم يسجل.

وأشاد ميتروفيتش بالدعم الجماهير الكبير لفريقه سواء داخل أو خارج الملعب، وهو ما يمنح الهلال دائمًا الأفضلية ويعطي اللاعبين الدافع لتحقيق الانتصارات، مشيرًا إلى أنه سيركز على تسجيل هدف يقود فيه فريقه نحو اللقب.

وكان الهلال تأهل لنهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على الأهلي بضربات الترجيح، لدى نهاية المباراة بالتعادل 1-1.