عاجل.. خبر سار للأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا يتضمن قرار بمنح الأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، جوائز مالية من أجل مساعدة الأندية.

خبر سار للأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية

جاء نص البيان: "تماشيًا مع وعد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الدكتور باتريس موتسيبي، بتحسين مسابقات الأندية، وتقديم المزيد من المساعدة المالية للأندية، ستحصل الأندية المشاركة في المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية على 50 ألف دولار".

ويبدأ الدور التمهيدي الأول بمباريات الذهاب المقررة في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس (آب)، تليها مباريات الإياب في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس (آب) 2024.

وستقام الجولة التمهيدية الثانية في سبتمبر (أيلول)، مع تحديد مراكز دور المجموعات.

هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها "كاف" مساعدة مالية للأندية في هذه المرحلة من المسابقة.

وفي السابق كانت الأندية تحتاج إلى الوصول إلى مراحل المجموعات، لتكون مؤهلة لمشاركة الجائزة المالية الإجمالية.

ويشارك الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم.