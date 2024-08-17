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أحمد جودة - القاهرة - سيفتقد مانشستر سيتي الإنجليزي، لخدمات جناحه الدولي النروجي الشاب أوسكار بوب، لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر بسبب إصابة في ساقه.

تعليق مثير من جوارديولا قبل مواجهة تشيلسي

قدّم اللاعب 21 عامًا مستوى عاليًا خلال الفترة الإعدادية قبل بداية الموسم، وكان أساسيًا نهاية الأسبوع الماضي في مباراة درع المجتمع التي حسمها فريقه على حساب جاره اللدود مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 7-6 (1-1 في الوقت الأصلي)، قبل التعرّض للإصابة خلال حصة تدريبية.

وقال غوارديولا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة تشلسي: "أعتقد أنه سيخضع لعملية جراحية بعد ظهر اليوم، ننتظر عودته في أسرع وقت ممكن خلال ثلاثة أو أربعة أشهر".

وشارك الجناح الأيمن في 26 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات، بما يتناسب مع نظام المداورة الذي اعتمده مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة السابق.

ونظرا لأدائه مؤخرًا، كان يأمل في أن يحظى بوقت لعب أكثر مع بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الأخيرة.

وعلّق غوارديولا: "نحن حزينون لأجله، لكن ليس لأنه قدّم أداءً رائعًا في فترة الإعداد للموسم الجديد، هذا لا علاقة له بالأمر".

والتزم المدرب الإسباني 53 عامًا الصمت بشأن سوق الانتقالات، رافضًا القول إن كان السيتي مهتما بإبرام صفقات جديدة.

وأكد أن لاعب الوسط كالفين فيليبس الذي لعب الموسم الماضي مع وست هام على سبيل الإعارة، وسينضم أيضًا بالاعارة إلى إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز.