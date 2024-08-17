سيلتا فيغو ينتصر وإشبيلية يتعثر في الليغا

سيلتا فيغو ينتصر وإشبيلية يتعثر في الليغافاز سيلتا فيغو على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل هدفي سيلتا فيغو كل من كيكي غارسيا وإياغو أسباس في الدقيقتين 17 و84، فيما سجل هدف ألافيس الوحيد السويدي فيليوت سفيدبيرغ في الدقيقة (66).

بهذا الفوز، وضع سيلتا فيغو أول ثلاثة نقاط له في جدول ترتيب المسابقة، ليحقق الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر، فوزه الافتتاحي الأول منذ تغلبه على ليفانتي بنتيجة ( 2 - 1 ) في أغسطس 2015، فيما بدأ ألافيس الموسم الجديد بهزيمة.

وفي مباراة ثانية، تعادل لاس بالماس مع إشبيلية بهدفين لكل منهما، ليتقاسما نقاط المواجهة، ويحصل كل منهما على نقطة واحدة.