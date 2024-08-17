نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره بلدية المحلة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم المباراة والذي جاء بقيادة محمد عباس قابيل.



ويعاونه صالح محمد مساعد أول، عمرو جمعة مساعد ثان ويتواجد محمد العتبان حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من مصطفى مدحت وتعاونه يارب عاطف.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد السلام مباراة الفريقين في الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري في مصر والشرق الأوسط.