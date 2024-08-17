نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة فاركو وإنبي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





يستعد نادي فاركو لمواجهة نظيره إنبي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم المباراة والذي جاء بقيادة نادر قمر الدولة.

ويعاونه كلا من مصطفى حسين مساعد أول، محمد عاطف الزناري مساعد ثان، ويتواجد محمد يوسف حكما رابعا.



وعلى تقنية الفيديو يتواجد عمرو عابدين وأحمد بكر.

موعد مباراة فاركو وإنبي في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد حرس الحدود المباراة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو وانبي في الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري في مصر والشرق الأوسط.