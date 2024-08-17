الرياضة

أيمن يونس: هذه المباراة سبب شهرتي مع الزمالك.. وشيكابالا تحمل الكثير

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن فاروق جعفر استقبله استقبال حافل بعد تصعيده للفريق الأول.

أيمن يونس: هذه المباراة سبب شهرتي مع الزمالك.. وشيكابالا تحمل الكثير


وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع النجم محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أبو رجيلة فاجأ بإشراكي في القمة وكنت لاعب جديد فسجلت هدف حولني لنجم لدى جماهير الزمالك".


واختتم: "شيكابالا تحمل كثيرًا ويجب أن يمنح حرية الاختيار في تحديد موعد اعتزاله".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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