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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن فاروق جعفر استقبله استقبال حافل بعد تصعيده للفريق الأول.

أيمن يونس: هذه المباراة سبب شهرتي مع الزمالك.. وشيكابالا تحمل الكثير



وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع النجم محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أبو رجيلة فاجأ الأهلي بإشراكي في القمة وكنت لاعب جديد فسجلت هدف حولني لنجم لدى جماهير الزمالك".



واختتم: "شيكابالا تحمل كثيرًا ويجب أن يمنح حرية الاختيار في تحديد موعد اعتزاله".