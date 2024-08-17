نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيبسويتش تاون أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

يستضيف إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي نظيره ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج في الموسم الجديد.

يطمح ليفربول تحت قيادة مديره الفني الجديد أرني سلوت في بداية الموسم بكل قوة وتأكيد جدارته بالمنافسة على اللقب في الموسم الحالي بعد فترة استعداد قوية حقق فيها الكثير من الانتصارات.

كما يسعى إيبسويتش تاون صاحب الأرض والجمهور العائد إلى البريميرليج بعد سنوات طويلة في مباراته الأولى لإثبات أنه لن يكون خصمًا سهلًا في الموسم الحالي ولن يعود إلى الدرجة الثانية بسهولة.

موعد مباراة إيبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة إيبسويتش تاون وليفربول يوم السبت 17 أغسطس 2024 على ملعب بورتمان روود معقل إيبسويتش تاون وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس بنقل مباريات الدوري الإنجليزي، حيث يمكن مشاهدة مباراة إيبسويتش تاون وليفربول عبر قناة beIN Sports 1.

