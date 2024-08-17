نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الوكرة يكشف حقيقة انتقال حمدي فتحي إلى الدحيل وبن رمضان يرفض عرض الأهلي في المقال التالي

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ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الوكرة يكشف حقيقة انتقال حمدي فتحي إلى الدحيل

كشف محمد بن فهد المتحدث الرسمي لنادي الوكرة القطري، حقيقة انتقال الدولي المصري حمدي فتحي إلى الدحيل.

قال بن فهد في تصريحات إعلامية، أنه لا صحة لما يتردد حول رحيل حمدي فتحي عن الوكرة صوب الدحيل.

وأكد متحدث الوكرة، عدم وجود أي مفاوضات مع الدحيل بشأن حمدي فتحي، مشددًا على أن اللاعب مستمر بقميص الوكرة.

وفاجأ موقع “ترانسفير ماركت” المختص بانتقالات لاعبي كرة القدم، الجميع بإعلان انتقال حمدي فتحي لاعب منتخب مصر ونادي الوكرة القطري، إلى صفوف الدحيل.

وكان حمدي فتحي قد انتقل إلى الوكرة القطري في صيف 2023 قادمًا من الأهلي المصري.

ويرتبط حمدي فتحي، بعقدٍ مع الدحيل حتى يونيو 2027، وقد خاض اللاعب 23 مباراة مع الفريق القطري بكافة البطولات منذ انضمامه وسجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

بن رمضان يرفض الانتقال إلى الأهلي رغم اتفاق الناديين

فجرت تقارير صحفية تونسية مساء اليوم، مفاجأة كبرى بخصوص صفقة انتقال النجم التونسي محمد علي بن رمضان إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته التقارير التونسية، فإن محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، قد رفض الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الصيف، على الرغم من اتفاق الناديين.

ويتواجد اللاعب حاليا رفقة معسكر فريقه، استعدادا لخوض مباراة يوم السبت في الدوري المجري، ولم تكشف التقارير عن سبب رفض بن رمضان الانتقال إلى الأهلي المصري.

وكانت قد ظهرت أنباء، تؤكد على انتقال بن رمضان إةى صفوف فريق النادي الأهلي، ولكن التقارير التونسية نفت هذه الأنباء، مؤكدة على رغبة بن رمضان في الاستمرار مع الفريق المجري.

ويرغب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، من أجل مواصلة المنافسة على جميع البطولات التي سيشارك به الفريق بالموسم الجديد.