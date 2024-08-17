نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان أمام تورينو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية عن موعد مباراة ميلان وتورينو وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وتورينو يوم السبت 17 أغسطس 2024 على ملعب سان سيرو معقل ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي في الموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة ميلان وتورينو عبر شبكة قنوات.AD SPORTS PREMIUM 1

يدخل ميلان الموسم الجديد بطموحات كبيرة، حيث يسعى للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي كما يسعى لتحقيق بداية قوية بالفوز على تورينو على ملعبه سان سيرو وأمام جماهيره.

يعتمد ميلان على نجومه المميزين في خطي الهجوم والدفاع كما سيحاول فرض إيقاعه من بداية المباراة.

بينما يدخل تورينو اللقاء من أجل هدف تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وسيعمل على استغلال أي فرصة لتحقيق المفاجأة والفوز على ميلان.

يعتمد تورينو على تماسك خط الدفاع بالإضافة إلى خطط تكتيكية محكمة لمواجهة قوة ميلان الهجومية.

قابل ميلان نظيره تورينو في 20 مباراة حتى الآن، حيث حقق ميلان الفوز في 10 مباريات بينما فاز تورينو في 5 مباريات زانتهت 5 مواجهات بين الفريقين بالتعادل، حيث يعكس ذلك التكافؤ النسبي في بعض المواجهات على الرغم من تفوق ميلان بشكل عام.