نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري، في جميع البطولات سواء المحلية أو الدولية، ويعد أبرزهم مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة اليوم في كأس السوبر السعودي

الهلال ضد النصر، في تمام الساعة 07:15 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 8:15 مساءًا بتوقيت أبو ظبي؛ عبر قناة SSC sports 1HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

إيسويتش تاون ضد ليفربول، الساعة 02:30 ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 1HD.

أرسنال ضد وولفرهامبتون، الساعة 05:00 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 1HD.

إيفرتون ضد برايتون 05:00، عبر قناة beIN Sports xtra 1.

نوتينجهام فورست ضد بورنموث 05:00، عبر قناة beIN Sports xtra 2.

نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون 05:00، عبر قناة beIN Sports 2HD.

وست هام يونايتد ضد أستون فيلا 07:30، عبر قناة beIN Sports 1HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أوساسونا ضد ليجانيس، الساعة 08:00 مساءًا، عبر قناة beIN Sports 3.

فالنسيا ضد برشلونة؛ الساعة 10:30 مساءًا، عبر قناة beIN Sports 1HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

جنوي ضد إنتر ميلان، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة Ad sports premium 1HD.

ميلان ضد تورينو، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة Ad sports premium 1HD.

مباراة السوبر الألماني بين باير ليفركوزن وشتوتجارت

باير ليفركوزن ضد شتوتجارت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 5.

موعد مباريات الدوري المصري اليوم

فاركو ضد إنبي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time sports 1HD.

الأهلي ضد مودرن سبورت، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ستاد القاهرة الدولي؛ عبر قناة ON Time sports 1HD.

الزمالك ضد بلدية المحلة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ستاد السلام الدولي، عبر قناة ON Time sports 2HD.