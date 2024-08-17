نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ويعد أبرزهم مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري

فاركو ضد إنبي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time sports 1HD.

الأهلي ضد مودرن سبورت، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ستاد القاهرة الدولي؛ عبر قناة ON Time sports 1HD.

الزمالك ضد بلدية المحلة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ستاد السلام الدولي، عبر قناة ON Time sports 2HD.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورت، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.