نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد مودرن سبورت في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إيمان علاء

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة مودرن سبورت، في المباراة التي من المقرر إقامتها مساء بعد غد السبت 17 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الختامية لموسم 2023/ 2024 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مودرن سبورت في الدوري المصري 2023- 2024

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع ضد مودرن سبورت

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أحمد عابدين وخالد عبدالفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط:أحمد طعيمة ويوسف عبد الحفيظ ومصطفى أبو الخير وأشرف ومحمد عبدالله.

خط الهجوم: كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت القادمة في الدوري المصري 2023/2024

تعد قناة On time sports، هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد مودرن سبورت القادمة في الدوري المصري2023-2024، لحصولها على حقوق نقل مباريات دوري نايل.