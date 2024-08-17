نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام بلدية المحلة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة بالجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بلدية المحلة بالدوري

ومن المتوقع أن يبدأ تشكيل الزمالك ضد بلدية المحلة كما يلي:

حراسة المرمى: محمود أشرف فاروق.

خط الدفاع: محمد السيد – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: محمد أشرف – سيف جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم: محمد عاطف – سامسون أكينولا – سيد عبد الله.

موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت الموافق 17من أغسطس الجاري على ستاد الانتاج الحربي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بلدية المحلة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.