نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره فالنسيا مساء اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني بموسمه الجديد 2024-2025.

ويحتضن ملعب "فيستاليا"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي برشلونة وفالنسيا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.