تشكيل برشلونة المتوقع أمام أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر هانز فيليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فالنسيا مساء اليوم السبت 178-2024 في أولى جولات الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، إينيجو مارتينيز، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو، أندرياس كريستنسن.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد فالنسيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.