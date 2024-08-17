نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستكمل مباريات منافسات مسابقة الدوري الفرنسي، اليوم السبت 16 أغسطس، في البطولة التي توج بنسختها الأخيرة فريق باريس سان جيرمان.

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على حساب فريق لوهافر، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة الافتتاحية لمسابقة الدوري الفرنسي.

مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت

بريست 6:00 أولمبيك مارسيليا

ريمس 8:00 ليل

موناكو 10:00 سانت إتيان

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي

تنقل مباراتي بريست ضد أولمبيك مارسيليا وأيضا موناكو ضد سانت إتيان عبر قناة بين سبورتس 4 HD، بينما تذاع مباراة ريمس ضد ليل عبر قناة بين سبورتس 5 HD.

