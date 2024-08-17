نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب برشلونة في طريقه إلى الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب أحد لاعبي برشلونة، من الانتقال إلى الدوري الفرنسي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة ورين يتفقان حول ميكايل فاي

ذكر الصحفي سانتي أونا التابع لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، إن رين يقترب من التوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن ضم ميكايل فاي.

وأشار أونا إلى أن الصفقة في طريقها للحسم مقابل دفع رين مبلغ 10 ملايين يورو بالإضافة إلى 5 مليون كمكافأة ووضع شرط جزائي بقيمة 30 مليونًا.

ولفت إلى أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن مع ممثل اللاعب ولكن هناك اتفاق على مستوى الناديين.