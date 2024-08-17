انت الأن تتابع خبر بعد التأهل لنهائي السوبر ضد الهلال.. النوفل يُفاجئ جماهير النصر بتغريده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفل الإعلامي الرياضي طارق النوفل بتأهل فريق النصر لنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، حيث سيواجه فريق الهلال. وقد عبر النوفل عن فرحته عبر منشور نشره على حسابه الرسمي في منصة "إكس" يوم الثلاثاء، 14 أغسطس 2024، مهنئاً النصراويين بهذا الإنجاز.

وذكر النوفل في منشوره: