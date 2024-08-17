انت الأن تتابع خبر موعد ومكان جنازة حسن محمود طاهر.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفى مساء أمس الجمعة حسن محمود طاهر وهو نجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، خلال الدورة الانتخابية في الفترة ما بين 2014 حتى 2017، حيث حرص عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة على نعي نجل محمود طاهر، وتقديم واجب العزاء إلى والده.

موعد ومكان جنازة حسن محمود طاهر

تقرر تشيع جنازة حسن محمود طاهر، نجل المهندس محمود طاهر، اليوم السبت عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، ليكون العزاء يوم الإثنين 19 أغسطس من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

من هو نجل محمود طاهر؟

يدعى الشاب الذي وافته المنية حسن، وهو يبلغ 34 عاما، وتوفى داخل منزله بإحدى الكمبوندات السكنية بالقاهرة الجديدة، وتم نقل الجثمان لإحدى المستشفيات بالقاهرة الجديدة لاستخراج تصريح الدفن.

وفاة نجل محمود طاهر

وجاءت وفاة نجل محمود طاهر طبيعية وليس بها أي شبهة جنائية، حيث توفى حسن في منزله بالقاهرة الجديدة عن عمر يناهز 34 عاما، ولم يسبق له الزواج، وإنما تشير التقارير الصحفية أن الراحل كان من المقرر أن يتزوج قريبا.

سبب وفاة نجل محمود طاهر