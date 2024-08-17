انت الأن تتابع خبر بعد تعرضه للطعن .. هذا مصير والد اللاعب لامين جمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد يومين من تعرضه للطعن مرات عدة، في موقف للسيارات في ماتارو بسبب مشادة مع بعض الرجال، غادر منير النصراوي، والد نجم المنتخب الإسباني لكرة القدم وبرشلونة الشاب لامين جمال المستشفى.

وشكرا النصراوي طاقم الطوارئ على استجابته السريعة.

وبثت القناة التلفزيونية الخاصة "أنتينا 3" الجمعة، صورا لنصراوي مجتمعا مع الأصدقاء خارج حانة في حي روكافوندو في ماتارو، بعد مغادرته مستشفى كان روتي.



ونشر صورة على إنستغرام لنفسه وهو يعانق والدته ويقبلها على رأسها، مرفقا إياها بمنشور شكر فيه أصدقاءه الذين اتصلوا بخدمات الطوارئ و"كانوا بجانبي" وكذلك الشرطة "لاستجابتهم السريعة وأداء عملهم بشكل جيد".



وقال إنه أراد بشكل خاص أن يشكر شرطيا "سد بسرعة جرحا في صدري كان الأكثر نزيفا، وأمسك بيدي ولم يتركها حتى النهاية كي لا أفقد الوعي".



واعتقلت الشرطة 4 رجال على خلفية الهجوم، وأمرت محكمة في ماتارو الجمعة، باحتجاز أحدهم، بينما أطلق سراح الباقين بكفالة بشروط متفاوتة.



وقالت المحكمة إنهم يخضعون للتحقيق بتهمة "الشروع في القتل والتسبب بإصابات".



ولم تقدم السلطات ولا النصراوي أي تفاصيل عن الحادث، لكن صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية قالت إنه كان يسير في حيه عندما سقطت عليه المياه من شرفة كان يلعب عليها صبي.



أثار ذلك حفيظة المغربي الأصل الذي سرعان ما انخرط في جدال مع عائلة الصبي، واضطرت الشرطة إلى التدخل لفصل الطرفين في مشهد صوره الجيران ونشروه على وسائل التواصل الاجتماعي.



وطلب أفراد الأسرة لاحقا مقابلة النصراوي، زاعمين أنهم يريدون التصالح معه، لكن انتهى بهم الأمر بطعنه وفقا لصحيفة "لا فانغارديا" التي نشرت لأول مرة خبر الطعن.



ويحتفل لامين جمال بتسجيل الأهداف من خلال إشارة بيديه تدل الى الرقم "304"، في إشارة الى الرمز البريدي لحي روكافوندو الكاتالوني.



وخاض جمال مشاركته الرسمية الأولى على المستوى الاحترافي مع برشلونة بعمر الـ 15، ونجح سريعا في فرض نفسه على الساحة الدولية من خلال مساعدة إسبانيا على إحراز لقب كأس أوروبا 2024 هذا الصيف.



واكتسب والده شهرة خلال كأس أوروبا بحضوره على وسائل التواصل الاجتماعي وظهوره الإعلامي، حيث كان ينشر بشكل متكرر محتويات يُظهر فيها دعمه لابنه الذي فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا عوضا عن بلده الأم المغرب.